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Ученые назвали опасную для гипертоников рыбу

Светлана Иванова
15:35 22.02.2022
Сушеная рыба содержит большое количество соли, употребление которой задерживает жидкость в организме и повышает давление еще больше.
Ученые назвали опасную для гипертоников рыбу
© Фото: Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay
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Употребление сушеной рыбы может представлять опасность для людей, страдающих от повышенного давления. Причина кроется в большом количестве соли, которое содержится в этом продукте. Соответствующее предупреждение сделали эксперты организации Blood Pressure UK.

В результате чрезмерного потребления соли организм начинает удерживать воду, излишки которой оказывают дополнительное давление на стенки сосудов, еще больше повышая давление, говорится в материале, опубликованном в британском таблоиде Daily Express.

Специалисты подчеркнули, что опасность представляет именно сушеная и слишком соленая рыба. В целом же этот продукт полезен для сердца. Жирные сорта рыбы, такие как макрель, лосось, сардины, содержат большое количество полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, что благотворно влияет на здоровье и регулирует уровень кровяного давления. Аналогичным действием обладают и мидии.

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