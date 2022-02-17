Кофе назвали полезным для сердца и сосудов

Употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Макмастера в Канаде в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Оказалось, что кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности.

Также кофеин защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот эффект достигается стимуляцией деятельности еще одного белка - SREBP2, который связан с уровнем холестерина.

Ученые считают, что в дальнейшем результаты исследования помогут в создании новых методов терапии для коррекции уровня холестерина в крови.

Уровень холестерина свыше шести ммоль/л считают повышенным и представляющим риск для здоровья, поскольку жироподобное вещество может закупорить сосуды и создать препятствия для тока крови по венам и артериям, спровоцировав таким образом атеросклероз.