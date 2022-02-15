Кардиолог призвал не перенагружать сердце, подражая олимпийским спортсменам

Врач-кардиолог Константин Иванов предостерег любителей подражать олимпийским спортсменам от опасных для сердца нагрузок. По его мнению, трансляции нынешних зимних олимпийских соревнований побуждает граждан ставить свои собственные рекорды. Но для этого, как считает Константин Иванов, надо иметь «правильное» сердце.

«Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями», - сказал он.

Кардиолог отметил колоссальную нагрузку, испытываемую сердцем при больших физических нагрузках.

«Надо понимать, что при выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это сумасшедшая нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце, которое адаптировано к таким нагрузкам», - рассказал он радио Sputnik.

Кардиолог Иванов порекомендовал людям, не имеющим отношения к серьезному спорту, заниматься физической культурой, не увлекаясь модными трендами в подражании спортсменам.

«Повторять упражнения за спортсменами - это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту», - сообщил врач.

Он добавил, что еще поэт Владимир Высоцкий призывал «заниматься физкультурой».

«Все рекомендации были прописаны еще в песнях поэта, барда и актера Высоцкого. Он пел, что надо заниматься физкультурой, а не серьезным спортом, как это делают профессиональные атлеты», - подытожил кардиолог Константин Иванов.

Ранее ученые оценили, что горячая вода в ванне способствует расширению кровеносных сосудов, а воздействие воды на тело повышает нагрузку на сердце, тренируя его. Таким образом, регулярный прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.