Сгоревший кузов и разбитые стекла: эксклюзивные кадры с места взрыва на трассе Донецк - Горловка

Корреспондент телеканала «Звезда» показал видео с места взрыва на трассе Донецк – Горловка. На кадрах – сгоревший кузов автомобиля и разбросанные по земле осколки.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, жертвами взрыва стали три человека. По версии НМ, атаку организовали украинские диверсанты.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк-Горловка и установить всех причастных к нему лиц.

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что с начала суток 22 февраля под обстрел попали 6 населенных пунктов ДНР. А в МЧС Луганской народной республики сообщили, что газопровод в Александровске, который входит в состав Луганска, был поврежден в результате обстрела города Вооруженными силами Украины.