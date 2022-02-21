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«До слез»: как фильм Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» покорил сердца россиян за выходные

Светлана Иванова
Денис Ивлев
09:38 21.02.2022
Картина уже в свой первый уик-енд забирает приз зрительских симпатий. В кинотеатрах городов страны экранизация знаменитой истории о советских футболистах вызывает большой интерес.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Завершился первый прокатный уик-энд для нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Во всех кинотеатрах страны картина вышла в четверг, 17 февраля, и за четыре дня стала лидером среди отечественных новинок. Зрители отметили и достоверно воссозданные детали эпохи, и режиссерскую работу и настоящий, без дублеров сыгранный футбол, того самого легендарного «Динамо».

«Мне фильм очень понравился! Хорошая режиссерская работа. Актеры. Все динамично», - поделилась впечатлениями от просмотра ленты жительница Владивостока Марина Крившенко.

Фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» уже в свой первый уик-енд забирает приз зрительских симпатий. В кинотеатрах городов страны экранизация знаменитой истории о советских футболистах вызывает большой интерес.

Картина рассказывает о том, как футболисты московского «Динамо» покорили миллионы сердец в ноябре 1945 года сокрушительной победой сразу в нескольких матчах. Послевоенное турне по Великобритании прославило наших спортсменов. Ведь тогда мир знал лишь о советских солдатах, а о советском футболе не слышал.

Об этом триумфе футболистов говорил весь мир. Сейчас есть возможность снова пережить те потрясающие эмоции. Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» - на больших экранах. На сегодняшний день это одна из самых масштабных работ за последнее время на российском кинорынке. Фильм идет в прокате во всех городах страны от Калининграда до Владивостока.

Премьера в Москве для фанатов клуба «Динамо» знаковая, ленту ждали с начала съемок фильма. Болельщики даже взяли в кинотеатр атрибутику: шарфы и флаги.

«Вы понимаете, что мы болеем за великий клуб, который ковал свою великую историю, в том числе вот этой поездкой по Великобритании», - рассказал болельщик клуба «Динамо» Сергей Дорофеев.

Для российских кинотеатров выходные были насыщенными. Среди новинок недели  - американские и российские боевики и драмы, австралийский триллер и даже новозеландский ужастик. Зрители приходят большими компаниями, семьями. И к фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин» приковано повышенное внимание. В Североморских кинотеатрах аншлаг - очередь на кассах и входе в зал. Не меньший ажиотаж лента вызвала и в Ростове.

В работе режиссера Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» точно воссозданы и железная защита ворот Хомичем, и блистательная атака связки Боброва и Бескова. Актеры разыграли те же схемы, что предшествовали конкретным голам того матча и сделали это самостоятельно, без дублеров. Четыре матча — две ничьи и две победы. Тогда, в послевоенном 1945-м, после выдающегося результата было сложно скрыть эмоции, но, общаясь с зарубежными журналистами, спортсмены вели себя крайне сдержанно. За это британские газетчики назвали наших футболистов «молчаливыми».

Картина – это не только спортивная драма, но и детектив, история о любви, людях и характерах. Именно поэтому лента интересна и любителям спорта, и просто ценителям хорошего кино.

«Замечательно. До слез. Мы пришли с внуком. Я ему подарила этот билет на 23 февраля. Вот он уже куда-то убежал. Мы плакали, кричали, аплодировали. Хотелось еще свистеть. Под впечатлением», - призналась зрительница из Новосибирска Нина Волошенкова.

Продажи билетов набирают обороты - впереди праздничные дни, значит, фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» увидят еще тысячи зрителей.

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