«С искринкой драмы и чувством гордости»: краснодарские зрители оценили «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Во всех кинотеатрах России прошла самая масштабная кинопремьера года - в широкий прокат вышел новый фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Историческая спортивная драма, посвященная легендарному футбольному подвигу. Картина рассказывает о 1945 годе, когда сразу после Великой Отечественной войны наши спортсмены из клуба «Динамо» одержали победу над неуязвимыми на тот момент британскими командами, в числе которых были знаменитые «Челси» и «Арсенал».

Не обошла премьера и Краснодар. Зрители единодушно отмечают, что фильм им понравился, что он обладает захватывающим сюжетом и в нем много эмоциональных моментов.

«Он с искринкой драмы, с чувством гордости за патриотизм», - делятся они впечатлениями.

Отмечают зрители и хороший актерский состав и режиссерскую работу. А последние кадры для многих стали самыми берущими за душу. Реальная история о выдающихся спортсменах - Всеволоде Боброве, Константине Бескове, Алексее Хомиче и Михаиле Якушине - уже завоевала сердца первых зрителей.

Ранее исполнитель роли Боброва Макар Запорожский поделился с ведущим программы «Главный день» на телеканале «Звезда» Борисом Щербаковым, что сюжет картины воссоздан с максимальной исторической достоверностью.