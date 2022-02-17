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«Рад, что у нас снимают такие фильмы»: как начался большой прокат фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Егор Левин
09:30 17.02.2022
По отзывам посмотревших фильм людей, картина получилась очень интересной, яркой и зрелищной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» 17 февраля вышел в большой прокат. Один из самых масштабных в 2022 году российских кинопроектов первыми увидели зрители на Дальнем Востоке.

Даже утром в будний день люди самых разных возрастов нашли время, чтобы посетить премьеру. Для многих эта картина была долгожданной. Многие захотели увидеть своими глазами результат, фильм. Съемки были потрясающими и интересными.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - фильм о победах и победителях, о советских гражданах, которые выигрывают тогда, когда от них этого не ожидают.

«Фильм мне очень понравился. Хорошая режиссерская работа, хорошо снято, хорошо играют актеры. Все очень реалистично, воссоздано до мельчайших подробностей. Рад, что у нас снимают такие фильмы - это пример для нашей молодежи и для наших современных футболистов. Есть, к чему стремиться», - поделился впечатлениями один из зрителей, Владислав Дьяков.

Картина перенесла зрителей в 1945 год и погрузила в историю советских футболистов в легендарном турне московского «Динамо» по Великобритании. По отзывам первых зрителей, картина получилась очень интересной, яркой и зрелищной. С сегодняшнего дня ее можно увидеть во всех кинотетрах страны.

Ранее актер Роман Курцын, исполнивший роль вратаря Алексея Хомича, рассказал об обещании, данном на съемках картины. В начале съемочного процесса режиссер фильма Алексей Пиманов решил проверить навыки Курцына и забил ему несколько голов. После этого актеру пришлось постараться, чтобы подтянуться до необходимого уровня мастерства.

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