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Лавров уличил США в попытке обойти принцип неделимости безопасности

Виктория Ивашечкина
17:07 21.02.2022
В понедельник, 21 февраля, проходит внеочередное заседание Совбеза РФ, на котором обсуждаются вопросы обращений ДНР и ЛНР.
Лавров уличил США в попытке обойти принцип неделимости безопасности
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на внеочередном заседании Совбеза заявил, что США всячески пытаются обойти ключевой принцип о неделимости безопасности.

«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности. - Прим. ред.), США всячески стараются обойти», - отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин на Совете безопасности заявил, что целью заседания, которое проходит в понедельник, 21 февраля, является определение шагов в отношении обращений Донецкой и Луганской народных республик.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.

Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики.

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