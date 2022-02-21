Лавров уличил США в попытке обойти принцип неделимости безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров на внеочередном заседании Совбеза заявил, что США всячески пытаются обойти ключевой принцип о неделимости безопасности.

«Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности. - Прим. ред.), США всячески стараются обойти», - отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин на Совете безопасности заявил, что целью заседания, которое проходит в понедельник, 21 февраля, является определение шагов в отношении обращений Донецкой и Луганской народных республик.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.

Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики.