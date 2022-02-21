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Пушилин попросил Путина признать ДНР как независимое государство

Виктория Ивашечкина
16:39 21.02.2022
По словам главы Донецкой Народной Республики, украинские власти решились на силовое решение конфликта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Как подчеркнул Пушилин, украинские власти решились на силовое решение конфликта.

«От имени всего народа Донецкой Народной Республики просим вас признать ДНР как независимое демократическое правовое социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», - отметил Пушилин. 

По словам главы ДНР, в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям. При этом, по словам Пушилина, данные договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от США, нарушать установленное перемирие.

Денис Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу и их главная цель - интеграция с Россией.

Несколькими днями ранее глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации. 

Указ был подтвержден Народным Советом республики, о чем написал в своем официальном Telegram-канале депутат Владислав Бердичевский. Депутат отметил, что за день до объявления эвакуации и мобилизации большое количество человек пришли в военкоматы, изъявив желание встать на обороны республики.

Кроме того, Денис Пушилин сообщил жителям самопровозглашенной республики, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организована эвакуация населения в Россию. 

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