Глава ЛНР вслед за ДНР попросил Путина признать независимость своей республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборону.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи России, поскольку Украина вводила против территорий Донбасса экономическую блокаду, оставляла их «без воды и света».

Глава ЛНР также сообщил о наличии планов со стороны Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс.

Ранее с аналогичной просьбой к Путину обратился и руководитель ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта в Донбассе.