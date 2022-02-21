Глава ЛНР вслед за ДНР попросил Путина признать независимость своей республики
По мнению Леонида Пасечника, признание ЛНР со стороны Москвы позволит избежать массовой гибели жителей непризнанной республики, включая 300 тысяч граждан России.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе оборону.
Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи России, поскольку Украина вводила против территорий Донбасса экономическую блокаду, оставляла их «без воды и света».
Глава ЛНР также сообщил о наличии планов со стороны Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс.
Ранее с аналогичной просьбой к Путину обратился и руководитель ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта в Донбассе.