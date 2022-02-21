Путин: целью заседания Совбеза является определение шагов в отношении обращений ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на Совете безопасности в понедельник, 21 февраля, заявил, что целью заседания является определение шагов в отношении обращений Донецкой и Луганской народных республик.

«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признания их суверенитета», - сказал он.

Кроме того, президент РФ заявил, что Москва изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе. Однако киевские власти не собираются выполнять Минские соглашения, о чем они неоднократно заявляли, отметил Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру с просьбой признать независимость республики. Он подчеркнул, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.

Впоследствии глава ЛНР Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики. Политик попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Российской Федерацией. Пасечник подчеркнул, что ЛНР избежала гуманитарной катастрофы только благодаря помощи со стороны РФ.