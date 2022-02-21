На Украине заявили, что Киев не обстреливал погранпункт в Ростовской области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области. Кроме того, он назвал обвинения в адрес украинской стороны фантазиями.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», - подчеркнул Данилов в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Украина 24».

Ранее в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что украинская армия утром в понедельник, 21 февраля, обстреляла сразу два населенных пункта боеприпасами, запрещенными Минскими соглашениями.

В свою очередь, в ФСБ РФ заявили, что снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области. Уточнялось, что в результате инцидента пострадавших нет. Погранпункт находится примерно в 150 метрах от российско-украинской границы.

Позже Федеральная служба безопасности показала кадры погранпункта, который был уничтожен в результате попадания снаряда. Подчеркивалось, что на месте происшествия продолжают работать саперы.