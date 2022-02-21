В ФСБ РФ заявили, что снаряд с территории Украины разрушил российский погранпункт
Погранпункт находится примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Пострадавших нет.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Снаряд, запущенный с территории Украины, полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
В заявлении службы сказано, что инцидент произошел 21 февраля около 09.50. Погранпункт находится примерно в 150 метрах от российско-украинской границы.
Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают саперы.
Ранее в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике сообщили, что украинская армия утром в понедельник, 21 февраля, обстреляла сразу два населенных пункта боеприпасами, запрещенными Минскими соглашениями.