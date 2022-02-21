ФСБ показала разрушенный украинским снарядом погранпункт в Ростовской области

Федеральная служба безопасности России показала пограничный пункт в Ростовской области, который был полностью разрушен в результате попадания снаряда, запущенного с территории Украины.

«Двадцать первого февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области», - говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что погранпункт расположен примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают саперы.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры из поселка шахты Трудовская, который украинские силовики обстреляли утром в понедельник, 21 февраля. В результате минометного обстрела погиб один человек, несколько снарядов упали рядом со школой.