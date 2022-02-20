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Верим в победу: Россия борется с Финляндией за золото хоккейного турнира Олимпийских игр

Алиса Кононенко
06:50 20.02.2022
Итоговый матч начнется 20 февраля в 7.10 утра по московскому времени.
Верим в победу: Россия борется с Финляндией за золото хоккейного турнира Олимпийских игр
© Фото: Tomi Hänninen Newspix24 Globallookpress
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Сборная России по хоккею сразится с командой Финляндии в финале Олимпийских игр. Решающая схватка на льду состоится 20 февраля в 7.10 (мск).
 
Федерация хоккея России уже огласила состав, в котором российская сборная поборется за главный приз Олимпиады-2022. 
 
В первой пятерке на лед выйдут защитники Александр Никишин, Никита Нестеров, нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев и Александр Елесин, нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк.
 
В третьей пятерке будут играть защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов, нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Артур Каюмов.
 
Ворота сборной РФ будет защищать Иван Федотов, запасным вратарем станет Тимур Билялов.
 
Ранее сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли сборную Дании с результатом 3:1.
 

Команда финнов вышла в финал, обыграв Словакию. До этого, в первом матче плей-офф финны разгромили Швейцарию.

Как считает двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников, российская сборная может завершить финальный матч с финнами победой и выиграть Олимпиаду.  
 
Спортсмен обратил внимание, что в этот раз в составе сборной России играют молодые игроки, которые могут иметь преимущество перед более взрослыми финнами.
 

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