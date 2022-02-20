Верим в победу: Россия борется с Финляндией за золото хоккейного турнира Олимпийских игр

Сборная России по хоккею сразится с командой Финляндии в финале Олимпийских игр. Решающая схватка на льду состоится 20 февраля в 7.10 (мск).



Федерация хоккея России уже огласила состав, в котором российская сборная поборется за главный приз Олимпиады-2022.



В первой пятерке на лед выйдут защитники Александр Никишин, Никита Нестеров, нападающие Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Кирилл Семенов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев и Александр Елесин, нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк.



В третьей пятерке будут играть защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов, нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Артур Каюмов.



Ворота сборной РФ будет защищать Иван Федотов, запасным вратарем станет Тимур Билялов.



Ранее сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли сборную Дании с результатом 3:1.



Команда финнов вышла в финал, обыграв Словакию. До этого, в первом матче плей-офф финны разгромили Швейцарию.

Как считает двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников, российская сборная может завершить финальный матч с финнами победой и выиграть Олимпиаду.



Спортсмен обратил внимание, что в этот раз в составе сборной России играют молодые игроки, которые могут иметь преимущество перед более взрослыми финнами.

