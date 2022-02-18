Российские хоккеисты обыграли шведскую команду в полуфинале Олимпиады
Шайбы в ворота соперника забросили россияне Антон Слепышев и Арсений Грицюк.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Сборная России по хоккею обыграла шведскую команду на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Первую шайбу забросил россиянин Антон Слепышев. Затем шведский спортсмен Антон Ландер сравнял счет. В серии буллитов Арсений Грицюк забросил вторую, победную шайбу российской сборной.
В финальном матче российская сборная сыграет с командой Финляндии, которая в полуфинале обыграла Словакию.
В четвертьфинале зимней Олимпиады российские хоккеисты обыграли команду Дании. Встреча завершилась со счетом 3:1.