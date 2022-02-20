«Должно прорвать»: Кожевников об игре российских хоккеистов с финнами в финале ОИ

Российская хоккейная сборная способна выиграть финальную игру против финнов на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение выразил советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Он заметил, что финская команда очень сильна и не единожды одерживала победу над россиянами. Тем не менее, как посчитал хоккеист, в этот раз сборной РФ должно повезти, ведь она уже уступала Финляндии на ЧМ в 2019 и на Кубке Первого канала после этого.

«Как говорится, снаряд в одну воронку дважды не попадает. В нашем случае - трижды», - цитирует RT Кожевникова.

Спортсмен заверил, что у всех есть слабые места, и задор команды России должен сыграть на руку в матче против опытных и взрослых финнов. Для этого, однако, игроки Сборной РФ обязаны выложиться на полную в последней встрече.

«Должно же когда-то прорвать», - заключил олимпийский чемпион.

Ранее российские хоккеисты обыграли шведскую команду в полуфинале зимних Олимпийских игр 2022 года. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу наших спортсменов.