Спорт Сборная России по хоккею обыграла Данию в четвертьфинале Олимпиады Алексей Курильченко Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Российские хоккеисты обыграли команду Дании в четвертьфинале зимней Олимпиады в Пекине. Встреча завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил россиянин Вадим Шипачев. Затем датчанин Франс Нильсе сравнял счет. Вторую и третью шайбу в ворота датчан забросили Никита Нестеров и Вячеслав Войнов соответственно. Впереди российскую команду ожидает полуфинал. Также в него вышла Словакия, обыграв США. Полуфинальные матчи пройдут 18 февраля. В ходе группового этапа российская команда также сыграла с Данией. Встреча группы B завершилась со счетом 2:0 в пользу России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика