Ряд угрожающих сигналов: что обсудили на Мюнхенской конференции без России

Спустя год Мюнхенская конференция вернулась в очный формат. Так называемая «российская агрессия» и «вторжение войск РФ на Украину» стала основополагающей темой.

«Сегодня нам грозит новая война в центре нашей Европы. Россия перемещает войска, демонстрирует совершенно неприемлемую угрозу по отношению к Украине. А также по отношению ко всем нам», - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Из Мюнхена прозвучал целый ряд угрожающих сигналов. Первый о том, что Россия - это главный враг Запада. Страны НАТО, в свою очередь, намерены использовать нынешний кризис, чтобы сплотить свои ряды.

«Путин удивлен тем, как НАТО, мы все вместе, выступили единым фронтом. Пока мы сохраняем эту солидарность, мы в любом случае, какой бы путь не выбрал президент Путин, мы будем готовы ответить», - отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во-вторых, антироссийский союз официально возглавляют США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что только партнерство с американской стороной может обеспечить безопасность, что доказал опыт крупнейших войн 20 века. Причем основа мирового порядка будет и дальше строиться на демократии, как ее видит Запад, и либеральных ценностях.

«Нынешний кризис демонстрирует важность отношений с США. Две мировые войны и холодная война показали, что реальной безопасности в Европе не может быть без сильной связи с США. Находясь вместе в НАТО, Европа и Америка продолжат охранять мир и демократический порядок, как мы делаем уже 70 лет», - указал Столтенберг.

Следующим пассажем стало обещание отвести НАТО от границ России, несмотря на требования Москвы, альянс будет наращивать свое присутствие в Восточной Европе. Более того, вместе с НАТО будет расширяться и Евросоюз. В рамках конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что в самом ближайшем времени в Евросоюз должны вступить Балканы.

«Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны этот процесс активно форсировать», - отметил Шольц.

Главное, ради чего все затевалось, - это ограничительные меры. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции отметила, что происходящее на Украине стали самыми мрачными днями Европы, которые потрясли мировой порядок. По устоявшейся традиции вину за ситуацию возложила на Россию. В качестве страшнейшей кары пообещала санкции, блокаду российских финансовых структур, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и главное - отказ Европы от российского газа и переход на сжиженный.

«Мы введем санкции, чтоб ограничить доступ российской экономике к международным рынкам. И нельзя забывать, что импорт энергоносителей - это половина бюджета России. Мы готовы использовать все инструменты давления, включая газ», - заключила председатель ЕК.

Также в ходе конференции произошла и совсем уж неприличная вещь. Канцлер Германии раскритиковал формулировку президента РФ Владимира Путина о том, что Киев проводит политику геноцида по отношению к местным жителям Донбасса. Однако Шольц сделал данное заявление, что называется, «за глаза» и в лицо российскому лидеру это сказать не осмелился. Но в русофобской компании Мюнхенской конференции - другое дело.

«Он переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида. Это реально смешно. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я отказываюсь делать это», - упомянул Шольц.

Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Москва направит Берлину материалы о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявление канцлера ФРГ о геноциде в регионе. Судя по всему, во всю серьезность ситуации не верит и президент Украины Владимир Зеленский. Он приехал на конференцию в Мюнхен, хотя о несвоевременности такого решения говорили даже его западные коллеги. Политика оказалась важнее, что в очередной раз доказывает, что все происходящее и декларируемое - лишь фон для политических решений Запада. У Зеленского здесь своя выгода. На фоне всеобщей истерии и объявления России империей зла можно сорвать неплохой куш - под шумок попросить бесплатных денег. Не тех, которые обещали выделить в обмен на реформы, а просто денег.

«Мы хотим жить и защищать свое государство. Хотите нам помочь? Есть много примеров. Укрепите нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, пожалуйста, инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес в Украину. Если боитесь, то откройте нам “дешевые деньги”», - заявил украинский лидер.

Нынешняя антироссийская риторика в Мюнхене стала по сути повторением Фултонской речи Черчилля. Россия, как когда-то СССР - «империя зла», и бороться с ней необходимо всем миром, а мир - это НАТО. Но вот еще одна историческая отсылка - в ночь на субботу журнал Der Spiegel опубликовал архивный документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Есть и видеокадры, найденные журналистами газеты. На них бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер во время визита к своему американскому коллеге Джеймсу Бейкеру в Вашингтон в 1990 году говорит о перспективах расширения альянса.

«Мы согласились с тем, что оборонительные рубежи НАТО не должны расширяться на восток. И касается это не только ГДР. Это наша генеральная линия», - сказал Геншер.

Документ подтверждает справедливость требований России к НАТО. Но Западные гости Мюнхенской конференции данные сведения предсказуемо проигнорировали. Озабоченности России на конференции поддержал Китай, который хорошо понимает, что такое наступательные вооружения у дверей собственного дома.

«Сейчас все страны должны стоять плечом к плечу для разрешения кризиса. Были предложены конкретные пути разрешения кризисной ситуацией. Сейчас нельзя разжигать панику. Оправданную обеспокоенность России также следует уважать и учитывать», - объяснил министр иностранных дел Китая Ван И.

Голоса здравого смысла слышны и в Европе. Президент Хорватии Зоран Миланович не поехал на Мюнхенскую конференцию. В своей стране он напоминает о том, что европейцам пора вспомнить о собственных интересах.