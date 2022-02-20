Зеленский заявил, что Украина «не должна просить или кланяться» за помощь Запада

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна «не должна просить или кланяться» за предоставляемую западными партнерами помощь. Украинский лидер отметил, что это «не благородные жесты», за которые положен поклон. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы ценим любую помощь, но все должны понимать - это не благотворительные взносы, которые Украина должна просить или напоминать о них. Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться», - приводит слова Зеленского ТАСС.

Зеленский дополнил, что вся предоставляемая - финансовая и вооруженная - поддержка странами Запада, - это их «вклад в безопасность Европы и мира».

Немногим ранее, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил мнение, что западные партнеры неплохо заработали на военной истерии вокруг Украины.

Медведчук сообщил, что проданный «военный хлам», техника «по завышенной цене» значительно пополнили бюджеты таких стран как Великобритания и Соединенные Штаты, а «Украину ее западные партнеры бросили в долговую яму невиданной глубины».