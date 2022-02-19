Захарова заявила, что РФ направит в МИД ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Москва в ближайшие сроки направит в МИД ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе для ознакомления с ними властей Германии. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в рамках Мюнхенской конференции.

«Публиковать эти материалы мы не можем - любая платформа их заблокирует как “недопустимый контент”. Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», - говорится в сообщении дипломата в Telegram.

До этого Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского с Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в Донбассе «никто не ранен и не убит, они стреляют сами». По ее словам, заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник.