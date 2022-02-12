В Кремле заявили, что Мюнхенская конференция теряет объективность

Мюнхенская конференция теряет свою востребованность для Москвы, так как перестает быть площадкой для дискуссий и становится клубом одного мнения. Такое оценку в беседе с РИА Новости дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения. Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения, по-прежнему», — сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля в то же время обратил внимание, что конференция не теряет свою актуальность и продолжается оставаться интересной и востребованной для многих.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности ни очно, ни в режиме видеоконференции.

Проведение конференции в этом году запланировано на 18-20 февраля.В прошлом и позапрошлом годах президент России также не выступал на конференции.