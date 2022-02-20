«Как шакалы набросились»: тренер Тутерберидзе высказалась о травле Валиевой

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутерберидзе высказала по поводу скандала, обсуждаемого во время Олимпиады в Пекине. По ее словам, люди вокруг 15-летней фигуристки лицемерно отвернулись от нее, предлагайся «способы инквизиции» после прозвучавших обвинений в применении допинга.

«Камила Валиева - Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в тоже время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации - те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину», - написала Тутерберидзе в Instagram.

Накануне российская фигуристка стала четвертой на турнире среди одиночниц в Пекине. Практически сразу после завоевания российскими спортсменами золота командного турнира на Олимпиаде стало известно, что в пробе Валиевой были обнаружены следы запрещенного вещества. Согласно решению CAS, спортсменку допустили до личного турнира, однако со стороны многие зарубежные фанаты и фигуристы развязали в соцсетях настоящую травлю. Россияне, напротив, выступили в поддержку пятнадцатилетней спортсменки.