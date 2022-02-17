«Убивали-убивали - вот и убили»: тренер Тарасова о выступлении Валиевой на Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступлении российских фигуристок на зимней Олимпиаде в Пекине. Тарасова рассказала «Звезде» свои впечатлениях о победе Щербаковой и четвертом месте Валиевой.

«Наши девочки выиграли Олимпийские игры! Первая девочка (Анна Щербакова - прим.ред.) выиграла, а вторая (Александра Трусова - прим.ред.) показала, каким будет фигурное катание через сто лет. А Валиеву убивали-убивали - вот и убили», - сказал Тарасова.

Россиянка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию среди женщин. Действующей чемпионке мире в произвольной программе покорились элементы ультра-си: одиночный четверной флип и четверной флип в каскаде. Спортсменка за прокат набрала 175,75 баллов и 255,95 баллов за обе программы.