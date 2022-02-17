«Просто задушили»: Костомаров назвал причину неудачного проката Валиевой на ОИ

Скандал, в который оказалась втянута фигуристка Камила Валиева, сказался на ее моральном состоянии и привел к ошибкам в произвольной программе. Об этом «Звезде» заявил олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров.

«До слез обидно за Камилу Валиеву, до слез обидно, даже мне смотреть тяжело на это, потому что, действительно, задушили, скажем так. Такую стену поставили перед Камилой просто и, действительно, морально, наверное, они ее сломали, потому что лидировать после короткой программы, и когда на тебя такое давление и тебе нужно кататься последней, отстаивать первое место - это всегда очень тяжело. Мало того что это просто Олимпийские игры, плюс когда еще такие скандалы, и вот эти все разбирательства непонятно когда кончатся», - указал фигурист.

Он подчеркнул, что с подобным давлением тяжело справиться любому человеку, не говоря о 15-летнем ребенке.

«Действительно, 15-летний ребенок, какая бы она сильная ни была, мне кажется, любой человек вряд ли выдержит такое давление», - добавил Костомаров.

При этом он выразил надежду, что Валиева останется в спорте и в будущем еще сможет завоевать олимпийскую медаль.

В рамках турнира одиночниц фигуристка завоевала четвертое место. Россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро на ОИ в Пекине.

Ранее Валиева выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине. После соревнований стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была сдана еще в конце прошлого года, нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать в одиночном турнире, однако разбирательство еще ведется.