Тысячи разделенных семей: как беженцев из Донбасса приняла Ростовская область

Житель Донбасса Тимофей никогда не видел своего отца. Он сражался в рядах армии ДНР и в 2016 году погиб под Докучаевском за три месяца до рождения сына. Мать Тимофея осталась в Донецке, ведь она также служит в вооруженных силах. Детей в Россию забрала бабушка.

«Мне сказали, чтобы я пожил здесь, немножко, на две минуты, и вернулся домой. Потому что мама будет скучать», - сказал Тимофей.

В настоящее время на Донбассе можно найти тысячи таких разделенных семей. В первую очередь начали эвакуировать женщин и детей, а мужчины остались в регионе. Автобусы для эвакуации снимали прямо с городских и пригородных маршрутов, не успев даже убрать таблички. Граждане начали собираться в спешке, оставляя свои дома и ценные вещи, и ради сохранения жизни своей и близких.

В сторону российской границы потянулись вереницы автобусов, а в Ростовской области беженцев уже ждали, ведь для их размещения предоставили детские лагеря, пансионаты, санатории и дома отдыха - всего 10 000 мест. Границу с РФ, совершив ночной переход, пересекли на автобусах из Дебальцево, Горловки Луганска и Донецка. На данный момент в автобусах пассажиров уже нет, их всех разместили в ближайшем детском лагере.

Принимают жителей Донбасса и обычные люди. Многие жители Ростовской области стали волонтерами и помогают принимать беженцев. Граждане готовы бесплатно принять у себя дома тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и даже помочь присмотреть за детьми, чтобы родители могли ходить на работу. Российские спасатели также провели бессонную ночь, разгружая грузовики с гуманитарной помощью. К утру сотрудники МЧС оборудовали пункты обогрева для беженцев. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян координирует работу на месте.

«В пунктах временно размещения они практически всем обеспечены. Это горячее питание, я не говорю что проживание, хотя это абсолютно точно. Мы обеспечим средствами связи, интернет-услуги, и с сегодняшнего дня пойдут компенсационные выплаты. Медицинское сопровождение, психологическое сопровождение», - сказал Чуприян.

Жители Донбасса ехали в неизвестность, спасаясь из-под обстрелов. Тогда было не важно, где разместятся и как, главное - подальше от огня. Беженцы настолько теплого приема не ожидали. В Ростовской области они не просто обеспечены всем необходимым, местные жители стараются окружить их максимальной заботой.

Сейчас пансионат «Звезда» в большей степени напоминает детский оздоровительный лагерь. Ребята знакомятся между собой, играют в прятки, догонялки и просто живут своей обычной детской жизнью. Уже ничего и не остается делать, ведь из регламентированных мероприятий есть только завтрак, обед и ужин.

«В 9 приехали, в 11 мы уже зашли, детей покупали и уложили спать. В принципе, все хорошо. И питание хорошее, условия хорошие», - поделилась жительница Донбасса Анастасия.

Если президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ напасть на Донбасс, в случае ухудшения сценария, приток беженцев окажется огромным. Территории непризнанных ДНР и ЛНР могут покинуть 700 тысяч мирных жителей, и одной Ростовской области их не принять. Главы почти 30 регионов заявили о своей готовности помочь беженцам. И сегодня ночью в Воронеж прибыли первые пассажирские составы из Донецка.