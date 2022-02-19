Беженцы из Донбасса прибыли в санаторий в Ростовской области: кадры
Мирных граждан, прибывших из Донбасса, разместят в санатории в Ростовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Первых жителей Донбасса, эвакуированных в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской областях, привезли пункт размещения в Ростовской области.
Местом, в котором примут мирных жителей и предоставят им помощь, стал один из санаториев региона. На кадрах, запечатлевших прибытие транспорта с беженцами, видно, что людей посреди ночи встречает горящее огнями здание лечебно-профилактического учреждения.
Ранее сообщалось, что более 80 автобусов из Донбасса пересекли границу Ростовской области. Также, по информации МЧС, допускается прохождение пропускных пунктов на личном транспорте.