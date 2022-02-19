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МЧС: эвакуация людей из Донбасса будет идти круглосуточно

Анна Берестовая
23:31 19.02.2022
МЧС РФ будет работать по эвакуации из Донбасса в круглосуточном режиме.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Эвакуация с территорий ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию будет осуществляться 24 часа в сутки. Об этом объявили на совещании рабочей группы по ситуации с беженцами, которое провел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в субботу, 19 февраля.

Было отмечено, что сведения о готовности пунктов размещения регулярно обновляются. Для размещения людей в Ростовской области организовано около 14 тысяч мест. К настоящему моменту уже установлен порядок оказания матпомощи.

Во всех пунктах для беженцев предусмотрены медицинские посты. Кроме того, в каждом пункте пропуска работает бригада неотложной медицинской помощи. Для этих целей в регионе привлечено 86 бригад скорой.

«Все идет в плановом порядке», - обозначил Чуприян.

На данный момент по местам временного пребывания уже распределили более семи тысяч человек. Жителей Донбасса обеспечиваются всем необходимым, включая средства связи. Особое внимание, как отметил врио министра, уделяется пожилым беженцам.

«Граждане в кратчайший срок должны получить поддержку», - приводит его слова пресс-служба МЧС РФ.

Информацию о возможности и правилах получения соцвыплат и медицинского обслуживания беженцы смогут получить из специальных памяток, а также через СМИ.

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