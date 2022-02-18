«Уже больше двухсот снарядов»: Басурин об обстрелах в Донбассе

В настоящее время идет эвакуация в Россию мирных граждан из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), проживающих недалеко от линии соприкосновения. В приоритетном порядке эвакуируются дети, пожилые люди и члены семей, которые считают, что им нужно уехать из региона. Об этом рассказал «Звезде» представитель командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Он также прокомментировал нынешнюю ситуацию с обстрелами в регионе.

«До 19 (часов - прим.ред.) было порядка 189 снарядов. Это 120-е, 122-е танковые. После 19-ти было еще продолжение, поэтому уже больше двухсот снарядов, это не считая гранат различного типа», - сообщил Басурин.

Ранее Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные начали обстрелы по всему периметру линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, обстрелы ведутся по социальным объектам. Напомним, по данным СМИ, в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Близлежащие здания повреждены не были, информации о жертвах не поступало.