В СМИ заявили о звуках взрывов на окраинах Донецка

По сообщению прессы, с окраин Донецка в настоящее время доносятся звуки взрывов. Хотя услышать все будто бы можно достаточно отчетливо, никакой официальной информации по этому поводу от властей Донецкой Народной Республики пока не поступало.

О ситуации на территории города сообщил корреспондент РИА Новости. Также, по заявлению журналиста, пока молчат относительно происходящего и в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военнослужащие ВСУ провели обстрел, под который попали тележурналисты. Представитель организации также выразил уверенность в том, что силовики видели, по кому открыли огонь.