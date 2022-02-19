Басурин сообщил, что военные ВСУ обстреляли журналистов и наблюдателей ДНР

Заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что военные ВСУ обстреляли представителей Народной милиции ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Кроме того, под обстрелы попали и тележурналисты и, по словам Басурина, военнослужащие видели, по кому открыли огонь. Представитель Народной милиции ДНР также не сообщил, о каких конкретно СМИ идет речь.

«Особый цинизм заключается в том, что боевики вооруженных формирований Украины прекрасно видели, по кому ведут огонь, так как для корректировки обстрела ими был задействован беспилотник», - цитирует ТАСС сообщение Басурина.

Ранее Эдуард Басурин рассказал «Звезде» о подробностях эвакуации в Россию мирных граждан из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), проживающих недалеко от линии соприкосновения. Он отметил, что в приоритетном порядке эвакуируются дети и пожилые люди. Басурин также заявлял, что украинские военные начали обстрелы по всему периметру линии соприкосновения в Донбассе.