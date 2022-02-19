В ДНР сообщили о задержании украинского агента в Донбассе

В Донбассе задержали украинского агента, который работал в отделе наружного наблюдения милиции Донецкой народной республики. После вербовки Антон Мацанюк получил позывной «Сумрак». Он занимался информированием о перемещениях руководителей ДНР.

«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение - его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», - сообщает Первый канал.

Также агент сообщил о планах Киева нанести по Донбассу массированный артобстрел.

Ранее неподалеку от здания правительства самоправозглашенной Донецкой народной республики произошел взрыв автомобиля. Близлежащие здания повреждены не были, информации о жертвах не поступало.