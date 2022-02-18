Куски автомобиля: новые кадры с места взрыва в Донецке

В распоряжении «Звезды» оказались новые кадры места мощного взрыва в центре Донецка. На видео удалось запечатлеть работу спасателей на месте инцидента. В кадр также попал пострадавший автомобиль, части которого разлетелись по округе.

Напомним, в СМИ отмечалось, что взрыв произошел неподалеку от здания правительства самоправозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Близлежащие здания повреждены не были, информации о жертвах не поступало.

Кроме того, в Ростовской области для решения вопросов беженцев из ЛДНР создан оперативный штаб. В непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках началась эвакуация жителей на фоне обострения ситуации.