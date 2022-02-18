Глава ЛНР призвал жителей республики эвакуироваться в Россию

Глава непризнанной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением к жителям, в котором призвал их как можно скорее выехать на территорию России. По словам Пасечника, ВСУ планирует прорыв на территорию Донбасса.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», - цитирует обращение Пасечника подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Также сообщается, что Россия готова обеспечить размещение на своей территории жителей ЛНР. Мужчин, способных держать оружие, призвали встать на защиту республики.

Ранее глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Это связано с опасной ситуацией в Донбассе.