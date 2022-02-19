Чуприян поручил определить регионы, готовые к приему беженцев из Донбасса

В Ростове-на-Дону прошло оперативное совещание, посвященное ситуации с прибытием в страну беженцев из ДНР и ЛНР. Им руководил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, перечисливший задачи первостепенной важности в сложившихся условиях.

Он отметил, что необходимо организовать круглосуточный контроль за загруженностью пропускных пунктов, принимая в расчет зимнее время. Также врио министра обозначил приоритет оказания всем нуждающимся помощи в полном объеме.

В течение суток, согласно указанию Чуприяна, в регионе должна быть организована система бригад, ответственных за выплату пособий жителям Донбасса. Кроме того, врио министра поручил определить, какие еще регионы страны смогут принимать у себя беженцев.

Как сообщили в МЧС России, на данный момент в Ростовской области работают шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных пунктов пропуска.