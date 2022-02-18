Глава ДНР объявил о временном выезде населения республики в Россию

Глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к жителям региона и заявил, что с 18 февраля организован выезд населения в Россию. Это связано с опасной ситуацией на Донбассе. По словам Пушилина, для граждан республики подготовлены места прием и размещения в Ростовской области.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста... Временный выезд сохранит жизнь вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан», - цитирует RT слова Пушилина.

Ранее Пушилин заявил, что Киев продолжает наращивать силы и технику на линии соприкосновения в Донбассе. При этом он подчеркнул, что военнослужащим Донбасса следует находиться «в полной готовности».