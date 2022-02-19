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Корреспондент показал, как в Донбассе проходит третий день обстрелов

Елизавета Потейчук
Дмитрий Астрахань
21:23 19.02.2022
Под огнем находятся окраины Горловки, поселок Зайцево, при этом повреждены жилые дома. Силовики обстреливают и юг республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Донецке продолжается эвакуация жителей. Для обеспечения данного процесса с маршрутов снята часть городского транспорта, а также в обозначенных пункта дежурят волонтеры, сотрудники МЧС и других экстренных ведомств. Большого потока беженцев на данный момент не наблюдается, люди эвакуируются в стандартном режиме.

Кроме того, принимаются к учету желания граждан, которые получают возможность тем или иным видом транспорта добраться до специально отведенных мест и пунктов в России. Ситуация на линии фронта по-прежнему остается напряженной. В ход идет ствольная артиллерия, минометы калибром 120 миллиметров и гаубицы калибром 122 миллиметра. Под огнем находятся окраины Горловки, поселок Зайцево, при этом повреждены жилые дома. Силовики обстреливают и юг республики.

«На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов. Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории нашей республики», - сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Из-за обстрелов украинских войск повреждена Васильевская насосная станция, которая обеспечивает подачу воды на Донецкую фильтровальную станцию. От последней зависит более миллиона абонентов по обе стороны линии фронта. Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела полностью сгорел один трансформатор, второй частично цел, но из него вытекло масло, и, вероятно, он не подлежит восстановлению.

Войска ВСУ третий день продолжают вести постоянный огонь по объектам инфрастуктуры. И вот уже третий раз подряд под огнем оказываются трансформаторные подстанции и оборудование, которое очень легко повредить, но при этом трудно отремонтировать либо заменить.

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