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Корреспондент показал, как автобусы с беженцами отбывают из ДНР

Анна Берестовая
23:59 18.02.2022
Беженцы отправляются в Россию на эвакуационном транспорте из поселка Александровка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В поселке Александровка, расположенном на территории ДНР в опасной близости от линии разграничения сил, активно идет эвакуация населения. Корреспондент Дмитрий Астрахань пронаблюдал, как мирные жители отбывают из неспокойной зоны прямиком в Россию, где их ждут для оказания помощи.

«Автобус для эвакуации прибыл в Александровку. Сейчас он подъезжает к эвакуационному пункту. Люди уже собрались, выходят с вещами. И сейчас будет проходить погрузка для выезда в Россию», - сообщил он с места событий.

Сначала поселок покидают женщины и дети. Решаются переехать в том числе и жители населенного пункта с совсем еще маленькими дочерьми и сыновьями. В первом автобусе из Александровки некоторые пассажирки держат на коленях двух-трехлетних и даже годовалых детей.

Сначала, как рассказала одна из местных жительниц, Оксана, уехать из родного дома казалось невозможным вариантом, несмотря на все риски. Тем более с маленькими членами семьи.

«Дом, все нажитое, все свое. Ну куда мы поедем», - поделилась женщина.

Ситуация изменилась, когда российская сторона предложила помощь жителям Донбасса. С такой поддержкой жители села оказались готовы последовать в более безопасное место. И вот, транспорт уже заполнен и готов к выезду.

«Первые 20 человек, решившиеся покинуть прифронтовую Александровку, уже погрузились в автобус. Вскоре он отправляется на безопасную территорию Российской Федерации, где им будет предоставлено убежище», - передал Дмитрий Астрахань «Звезде».

Ранее корреспондент побывал в эвакуационном пункте, располагающемся в одной из школ поселка. Его обустроили для приема людей и эвакуационного транспорта.

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