Открытость на высоком уровне: как проходит финальный эпизод учений «Союзная решимость - 2022»

Новости с российско-белорусских учений разлетелись по всем уголкам планеты со скоростью молнии. Сегодня на смотровой площадке белорусского полигона было не протолкнуться. Учения «Союзная решимость - 2022» носят максимально открытый характер. Десятки снимающих и пишущих журналистов, а также двадцать атташе из шестнадцати различных стран прибыли на полигон Обуз-Лесновский.

Подобная заинтересованность международных гостей не случайна. Состав союзной группировки участвующих в учениях войск оказался действительно нестандартным. Авиация с воздуха прикрывает действия подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, а за лесом плацдарм утюжит артиллерия и системы залпового огня «Град». Для иностранных представителей такая открытость - редкое явление. Для России и Белоруссии подобные пресс-туры уже стали традиционными.

«Эти учения проходят на высоком международном уровне. Если говорить об открытости, то я, как журналист, хотел бы отметить, что у нас была возможность абсолютно открытого освещения данных учений. Нам был предоставлен доступ к нескольким эпизодам розыгрыша военных действий и на полигоне Осиповичи, и здесь», - сказал представитель телеканала TRT World Юсуф Эрм.

Камеры в режиме нон-стоп работали не только у журналистов, но и у военных наблюдателей, которые также старались зафиксировать как можно больше. Обсуждения маневров шли буквально в каждом углу. Немцы перешептывались с румынами и чехами, поляки - с украинцами. Вьетнамцы держались в стороне, лишь бросая восхищенные взгляды на происходящее на поле боя.

Согласно легенде учений, подразделение как бы находится в обороне, изматывая условного противника огнем артиллерии. И при поддержке авиации и войск ПВО Белоруссии группировка переходит в наступление. А далее - контратака, Мощные клинья бронетехники врываются на поле при поддержке вертолетов. Именно этот момент как раз был интересен международным наблюдателям. Военные атташе живо обсуждали ход учебного сражения, а также оценивали действия российско-белорусских войск.

«Ну, думаю, это был оборонительный характер учения сегодня, что мы видели, и контрнаступление. Все, что мы видели и слышали от начальника штаба», - заявил военный атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Белоруссии, подполковник Ляйбнер.

Однако украинский представитель оказался менее словоохотлив. Американцы, причем не только военнослужащие, но и журналисты, также отказались давать интервью. Они объяснили свой отказ описывать впечатления от учений, сославшись на контракт.

От самих же западных корреспондентов вопросов о ходе учений официальным лицам не прозвучало. Им был интересен другой вопрос, касающийся того, когда подразделения РФ покинут территорию Белоруссии. На это был дан четкий ответ и представителями Минска, и представителями Москвы.

«Войска будут возвращаться тогда, когда будет принято решение. Главнокомандующий, когда два дня назад встречался с Вами, он ответил на вопрос, что после общения с верховным Главнокомандующим Российской Федерации, они примут решение, когда завершить внезапную проверку», - рассказал начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Александр Вольфович.

Практическая часть совместных учений завершилась награждением. В торжественной церемонии принял участие министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Но это был не последний день учений «Союзная решимость - 2022». Впереди ждет подведение итогов, а также возвращение войск к местам дислокации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Игорь Крондо.