Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Открытость на высоком уровне: как проходит финальный эпизод учений «Союзная решимость - 2022»

Алексей Дегтярев
18:55 19.02.2022
Практическая часть совместных учений завершилась награждением, впереди - подведение итогов, а также возвращение войск к местам дислокации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Новости с российско-белорусских учений разлетелись по всем уголкам планеты со скоростью молнии. Сегодня на смотровой площадке белорусского полигона было не протолкнуться. Учения «Союзная  решимость - 2022»  носят  максимально  открытый  характер. Десятки  снимающих  и  пишущих  журналистов,  а  также  двадцать  атташе  из  шестнадцати  различных  стран прибыли на полигон Обуз-Лесновский.

Подобная заинтересованность международных гостей не случайна. Состав союзной группировки участвующих в учениях войск оказался действительно нестандартным. Авиация с воздуха прикрывает действия подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота, а за лесом плацдарм утюжит артиллерия и системы залпового огня «Град». Для иностранных представителей такая открытость - редкое явление. Для России и Белоруссии подобные пресс-туры уже стали традиционными.

«Эти учения проходят на высоком международном уровне. Если говорить об открытости, то я, как журналист, хотел бы  отметить, что у нас была возможность абсолютно открытого  освещения данных учений. Нам был предоставлен доступ к  нескольким эпизодам розыгрыша военных действий и на полигоне  Осиповичи, и здесь», - сказал представитель телеканала TRT World Юсуф Эрм.

Камеры в режиме нон-стоп работали не только у журналистов, но и у военных наблюдателей, которые также старались зафиксировать как можно больше. Обсуждения маневров шли буквально в каждом углу. Немцы перешептывались с румынами и чехами, поляки - с украинцами. Вьетнамцы держались в стороне, лишь бросая восхищенные взгляды на происходящее на поле боя.

Согласно легенде учений, подразделение как бы находится в обороне, изматывая условного противника огнем артиллерии. И при поддержке авиации и войск ПВО Белоруссии группировка переходит в наступление. А далее - контратака, Мощные клинья  бронетехники  врываются  на  поле  при  поддержке  вертолетов. Именно этот момент как раз был интересен международным наблюдателям. Военные атташе живо обсуждали ход учебного сражения, а также оценивали действия российско-белорусских войск.

«Ну,  думаю, это был оборонительный  характер  учения  сегодня,  что  мы  видели,  и  контрнаступление. Все, что  мы  видели  и  слышали  от  начальника  штаба», - заявил военный  атташе по вопросам  обороны при посольстве ФРГ в Белоруссии, подполковник Ляйбнер.

Однако украинский представитель оказался менее словоохотлив. Американцы, причем не только военнослужащие, но и журналисты, также отказались давать интервью. Они объяснили свой отказ описывать впечатления от учений, сославшись на контракт.

От самих же западных корреспондентов вопросов о ходе учений официальным лицам не прозвучало. Им был интересен другой вопрос, касающийся того, когда подразделения РФ покинут территорию Белоруссии. На это был дан четкий ответ и представителями Минска, и представителями Москвы.

«Войска  будут возвращаться тогда, когда будет принято решение. Главнокомандующий, когда два дня назад встречался с Вами, он ответил на вопрос, что после общения с верховным Главнокомандующим Российской  Федерации, они примут решение, когда завершить внезапную проверку», - рассказал начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Александр Вольфович.

Практическая часть совместных учений завершилась награждением. В торжественной церемонии принял участие министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Но это был не последний день учений «Союзная решимость - 2022». Впереди ждет подведение итогов, а также возвращение войск к местам дислокации.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Игорь Крондо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:06 Армия
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
14:18 Армия
Видео
Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину о целях плановых учений сил стратегического сдерживания
13:12 Спорт
Большунов будет знаменосцем российской команды на закрытии Олимпиады в Пекине
12:06 В стране и мире
Видео
«Работают тяжелые пулеметы»: корреспондент едва не попал под обстрел на насосной станции в ДНР
14:35 Армия
Видео
Корабли и подлодки СФ и ЧФ поразили цели условного противника «Калибрами» и «Цирконами»
Популярное
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Умер народный артист РФ Борис Невзоров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.