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Поразить «Стрелой»: военные РФ и Белоруссии отбили «авиаудар» на учениях «Союзная решимость»

18:00 16.02.2022
Военнослужащие задействовали штатные переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».
Поразить «Стрелой»: военные РФ и Белоруссии отбили «авиаудар» на учениях «Союзная решимость»
© Фото: Минобороны России
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Морские пехотинцы ВВО и белорусские подразделения отразили воздушное нападение условного противника в рамках учений «Союзная решимость - 2022» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России.

На тренировке военнослужащие задействовали штатные переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

Разработка принципиально нового комплекса началась в Коломне в 1971 году. «Игла» находится на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, стран СНГ, а также экспортируется в десятки стран.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

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