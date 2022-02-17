Российские и белорусские летчики провели «воздушный бой» на учениях «Союзная решимость-2022»

Российские и белорусские летчики на истребителях Су-35 и Су-30СМ провели условный воздушный бой пара на пару в рамках совместных учений «Союзная решимость-2022». Воздушный бой проходил на малых высотах — от 200 до 1000 метров, сообщает Минобороны России.

«В ходе полетов летчики отрабатывали оборонительные и наступательные приемы в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа для занятия наиболее выгодного для атаки положения в воздухе», - говорится в сообщении.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин