В стране и мире Союзная решимость - 2022 Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022» Тимур Шерзад По словам Лукашенко, учить людей воевать необходимо и деться от этого никуда нельзя. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022». «Учить людей воевать мы будем, от этого никуда не денешься. Я вчера был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев, журналистов, очень впечатляюще. Ну и, как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Это тоже наша жизнь, белорусов и россиян», - сказал Лукашенко Путину во время встречи в Москве. Ранее сообщалось о заявлении Путина, что он оценит ход военного сотрудничества вместе с Лукашенко. Тем временем на учениях «Союзная решимость - 2022» гранатометчики ВВО пресекли попытку прорыва «врага». А два Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках этих учений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика