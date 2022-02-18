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Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022»

Тимур Шерзад
14:20 18.02.2022
По словам Лукашенко, учить людей воевать необходимо и деться от этого никуда нельзя.
Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал впечатляющими учения «Союзная решимость - 2022».

«Учить людей воевать мы будем, от этого никуда не денешься. Я вчера был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев, журналистов, очень впечатляюще. Ну и, как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Это тоже наша жизнь, белорусов и россиян», - сказал Лукашенко Путину во время встречи в Москве. 

Ранее сообщалось о заявлении Путина, что он оценит ход военного сотрудничества вместе с Лукашенко. 

Тем временем на учениях «Союзная решимость - 2022» гранатометчики ВВО пресекли попытку прорыва «врага». А два Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках этих учений. 

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