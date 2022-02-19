Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера

Запуск баллистической ракеты, который осуществили автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», сняли с квадрокоптера. На кадрах видно, как ракета стремительно взмыла ввысь, оставив после себя густой столб дыма. Напомним, что пуск ракеты был произведен с космодрома «Плесецк», при этом ракета успешно поразила цель на полигоне на Камчатке.

Пуск ракеты совершался в рамках плановых учений сил стратегического сдерживания. Ход учебных мероприятий проконтролировал президент России Владимир Путин. К учениям были привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Также в рамках учений сил стратегического сдерживания ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». Помимо этого с крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура» из Баренцева моря.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.