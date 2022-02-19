Армия учения сил стратегического сдерживания Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания Егор Левин Глава оборонного ведомства подчеркнул, что к учению привлекаются силы и средства ВКС, ЮВО, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале плановых учений сил стратегического сдерживания. «Товарищ Верховный главнокомандующий! В соответствии с принятым Вами решением сегодня под Вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил», - доложил глава Минобороны РФ. Шойгу подчеркнул, что в маневрах принимают участие силы и средства ВКС, ЮВО, РВСН и Северного и Черноморского флотов. В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов, докладывая, обозначил Путину и Лукашенко, что целью проводимого планового учения является «отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику». Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика