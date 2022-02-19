Армия Комплекс «Ярс» успешно совершил пуск баллистической ракеты по полигону на Камчатке в рамках плановых учений Пуск баллистической ракеты был осуществлен с космодрома «Плесецк». © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» успешно осуществили пуск баллистической ракеты в рамках плановых учения сил стратегического назначения. Пуск был осуществлен с космодрома «Плесецк». Ракета успешно поразила цель на полигоне на Камчатке. К масштабным плановым учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. За ходом учения наблюдал президент России Владимир Путин. Также в ходе учений сил стратегического сдерживания Вооруженных сил РФ были успешно проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Запуск осуществлялся с помощью истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС РФ. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика