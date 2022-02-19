Армия С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура» из Баренцева моря Запуск «Синевы» с атомного подводного крейсера осуществлен в ходе учений сил стратегического сдерживания. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: С атомного подводного крейсера «Карелия» запущена баллистическая ракета «Синева» по полигону «Кура». Запуск ракеты из Баренцева моря осуществлен в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания. «Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура», - следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля. Напомним, министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил главам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко о начале плановых учений сил стратегического сдерживания. Глава оборонного ведомства РФ подчеркнул, что в маневрах принимают участие силы и средства ВКС, ЮВО, РВСН и Северного и Черноморского флотов. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика