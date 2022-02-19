Армия учения сил стратегического сдерживания Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли совместный удар по условному противнику на плановых учениях Егор Левин Учение прошло на белорусском полигоне Обуз-Лесновский, прикрывали Ту-22М3 истребители Су-35С. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли совместный удар по условному противнику на плановых учениях сил стратегического сдерживания, которые прошли 19 февраля. Удар осколочно-фугасными бомбами большого калибра был нанесен по объектам, обозначающим пункты управления. Учение прошло на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения «Союзная решимость - 2022». Прикрывали Ту-22М3 истребители Су-35С. Ранее начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о целях плановых учений сил стратегического назначения. Основной целью является отработка нанесения гарантированного поражения потенциального противника. Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика