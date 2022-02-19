Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли совместный удар по условному противнику на плановых учениях
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли совместный удар по условному противнику на плановых учениях сил стратегического сдерживания, которые прошли 19 февраля. Удар осколочно-фугасными бомбами большого калибра был нанесен по объектам, обозначающим пункты управления.
Учение прошло на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения «Союзная решимость - 2022». Прикрывали Ту-22М3 истребители Су-35С.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о целях плановых учений сил стратегического назначения. Основной целью является отработка нанесения гарантированного поражения потенциального противника.
Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.