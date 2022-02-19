Армия Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину о целях плановых учений сил стратегического сдерживания Основной целью является отработка нанесения гарантированного поражения потенциального противника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину цели и ход плановых учения сил стратегического назначения РФ. Герасимов отметил, что учения будут поделены на два этапа. «Основная цель проводимого учения - отработка действий Стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения "противнику". Учения проводятся в два этапа. На первом этапе будет разработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе - вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской федерации в ответ на встречный удар», - заявил Герасимов. В ходе плановых учений выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика