Девятнадцатого февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет

Девятнадцатого февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов