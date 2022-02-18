Депутат Водолацкий раскрыл детали эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовскую область

Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о подробностях процесса эвакуации мирных жителей из ДНР. По его словам, первые автобусы уже отбыли из Донецка с детьми из детских домов и школ-интернатов.

«Количество первой партии - 350-360 человек. В Ростовской области развернут по поручению губернатора оперативный штаб, который возглавляет первый замгубернатора Гуськов Игорь Александрович. Туда вошли профильные замы губернаторов, которые уже занимались этими вопросами в 2014 году, министры по направлениям, здравоохранения, социального обслуживания и руководители силовых органов», - рассказал депутат в интервью «Звезде».

Как отметил Водолацкий, по распоряжению глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника людей также будут перевозить на автобусах в Ростовскую область из пунктов сбора. Далее их будут развозить в пункты размещения.

Ранее детский дом в Донецке начал эвакуацию воспитанников в Россию. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев. По поручению президента РФ беженцы получат по 10 тысяч рублей.

Также корреспондент показал, как проходит эвакуация мирного населения из ДНР с места событий. Дмитрий Астрахань рассказал «Звезде», что в регионе уже третий день идут непрекращающиеся обстрелы по объектам инфраструктуры.